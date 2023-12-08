Врач рассказал, кто подвержен микоплазменной инфекции

В разговоре с «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров рассказал, какие категории граждан больше подвержены заражению микоплазменной инфекцией.

По словам врача, если человек обладает крепким иммунитетом, микоплазма — главный возбудитель инфекции — может долго не давать о себе знать. Но при ослабленном состоянии главного щита организма бактерия начинает активно размножаться, что приводит к развитию фарингита, бронхита или пневмонии.

«Основные вспышки инфекции, как правило, регистрируются в осенне-зимний период. Рост заболеваемости цикличен — подъемы наблюдаются раз в пять-семь лет», — объясняет эксперт.

Доктор отмечает, что инкубационный период у инфекции длится от одной до четырех недель, а основной способ передачи — воздушно-капельный. Но для заражения вирусом необходим довольно тесный контакт с его носителем. Поэтому в основной группе риска дети и подростки, которые в течение дня контактируют с большим количеством людей в школах и детских садах.

«Не застрахованы от вируса и большие коллективы, работающие в одном помещении», — предупреждает Сахаров.