Козлова заявила, что зубы мудрости могут вызвать кисты и опухоли

Стоматолог Валерия Козлова заявила, что зубы мудрости могут вызвать кисты и опухоли.

«Поскольку зубы мудрости расположены в труднодоступных для чистки местах, на них часто скапливается зубной налет — источник бактерий, что может привести к развитию кариеса и инфекции. Зубы необходимо удалять, чтобы избежать таких осложнений, как кариес, периостит или флюс, травма слизистой щеки. Если зуб мудрости вовремя не удалить, это может стать причиной воспаления, повреждения соседних зубов, смещения зубных рядов и других проблем в полости рта, например появление кист и опухолей, что в свою очередь может повредить не только соседние зубы, но и кость», — приводит слова Козловой Life.ru.