Косметологи ответили, помогает ли микротоковый массажер в борьбе с целлюлитом

Косметологи Елена Нагибина и Анна Славинская рассказали «СЭ», помогает ли микротоковый массажер избавиться от целлюлита.

По словам экспертов, целлюлит возникает из-за того, что клетки жировой ткани (адипоциты) неравномерно увеличиваются в размере. Если слой подкожного жира большой, то неровности становятся более выраженными и избавиться от них с помощью микротокового массажера не получится.

Косметологи подчеркнули, что микротоковый массажер может помочь, если проявления целлюлита возникают из-за отечности.

«При улучшении лимфооттока рельеф кожи может стать более ровным, но результат не на 100 процентов гарантирован. Во многом он будет зависеть от упругости кожи, а также от объема мышц», — подытожили эксперты.