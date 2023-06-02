Косметолог Урман перечислил процедуры, которые помогут быть в тренде на естественность

Член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Дмитрий Урман рассказал о бьюти-трендах лета 2023 года. Об этом сообщает «Life.ru».

Как отмечает специалист, летом усилится активность солнца, поэтому важно обеспечить коже увлажнение. С этим поможет процедура биоревитализации. Также Урман упомянул о ботулинотерапии, позволяющей с максимальной деликатностью устранять морщинки с кожи.

Мезотерапия зон верхнего и нижнего век, по словам Урмана, скорректирует отечность, уберет темные круги и разгладит мелкие морщинки. Кроме того, врач посоветовал обратить внимание на процедуру «Венецианская маска» с тщательно выбранным препаратом.

Косметолог рекомендует летом отказаться от агрессивных бьюти-процедур. Главные тренды лета 2023: естественность, свежесть, здоровье, молодость и красота, подытожил врач.