Косметолог развеяла мифы о мицеллярной воде

Одни говорят, что без мицеллярной воды не обойтись, другие пугают «страшилками» о том, что она портит кожу. Косметолог и бьюти-эксперт Анна Славинская специально для «СЭ» расставила все по своим местам. «Я не пользуюсь мицеллярной водой и не рекомендую клиентам. Не демонизирую ее вреда, но и не вижу в применении смысла. Да — это удобный продукт для экспресс-очищения, демакияжа, но у него не самые лучшие составы», — предупредила эксперт.

По словам косметолога, основу мицеллярной воды составляет вода, масла и поверхностно- активные вещества, к выбору которых нужно подходить очень внимательно. «Чаще всего это самый агрессивный ПАВ — лаурилсульфат натрия. Выбирая мицеллярную воду, также не ориентируйтесь на цену: продукт недорогой марки может оказаться с лучшим составом. Переплата обычно идет за красивую упаковку и отдушки», — подчеркнула Анна Славинская.

Напоследок бьюти-эксперт напомнила, что мицеллярную воду, какая бы она ни была хорошая и качественная по составу, все равно нужно смывать водой, чтобы не пересушить кожу. Причем независимо от того, что написано на упаковке, резюмировала специалист.

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