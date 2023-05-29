Косметолог рассказала, зачем некоторые женщины бреют лицо

Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», зачем женщины бреют лицо. «Некоторые женщины используют бритье лица как способ омоложения. Таким образом они осуществляют своего рода пилинг. Однако этот метод не относится к научно обоснованным и может иметь негативные последствия для здоровья кожи», — предупредила эксперт.

Хотя у женщин нет густой щетины на лице, как у мужчин, могут быть тонкие волоски, заметные при ярком освещении или близком рассмотрении. «Не стоит пытаться удалить их путем бритья. Это приведет к раздражению кожи, вросшим волоскам, покраснению и даже инфекциям. Лучше использовать более безопасные методы, такие как восковые полоски, кремы для удаления волос или лазер. Перед использованием любого из них нужно проконсультироваться с дерматологом или косметологом, чтобы убедиться в их безопасности и эффективности для их конкретного типа кожи», — порекомендовала Елена Богатова.

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