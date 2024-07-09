Косметолог рассказала, сколько солнцезащитного крема нужно наносить

Чтобы защитить кожу от воздействия солнечных лучей, химик-косметолог Наталья Ткаченко рекомендует использовать правильное количество солнцезащитного крема.

По ее словам, достаточно знать о правиле «двух пальцев». Так косметическое средство необходимо нанести на указательный и средний пальцы — это то количество крема, которое потребуется для лица, шеи и ушей.

«Помните, что воспользоваться солнцезащитным кремом один раз за сутки недостаточно. Средство будет смываться в течение дня из-за выделения пота или во время плавания. Обновляйте крем каждые два часа», — отметила эксперт в разговоре с «СЭ».