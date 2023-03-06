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Сегодня, 18:30

Косметолог рассказала об основных проблемах кожи лица у мужчин

Ольга Стрельникова
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Мужчина ухаживает за лицом.
Фото Freepik/garetsvisual

Мастер массажа лица, косметолог-эстетист Юлия Чуприкова рассказала «СЭ» о проблемах кожи, с которыми сталкиваются представители сильного пола. «Регулярно работая с мужчинами на массажах лица, я заметила распространенные проблемы старения кожи. К ним относятся: сухость, раздражение, шелушение и появление мелких морщин в области глаз», — поделилась наблюдениями специалист.

По словам Юлии Чуприковой, мужчины зачастую более серьезны, из-за чего в напряжении находятся лоб, мышцы бровей и жевательные мышцы. «Из-за гипертонуса лицо начинает ползти вниз и создавать глубокие складки в зоне носогубки, ушей, уголков губ, подбородка, бровей», — пояснила косметолог. Еще одна причина старения лица — нарушение осанки. Напряжение, возникающее в мышцах, мешает циркуляции в сосудах, из-за чего появляется отечность, второй подбородок и серый цвет кожи, а также плывет овал лица.

Какой уход нужен мужской коже лица, в чем его особенности и какие средства необходимы, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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