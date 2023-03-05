Косметолог рассказала о пользе сывороток для кожи лица

Косметолог и основатель косметического бренда Лариса Панарина эксклюзивно для «СЭ» рассказала о том, как не потеряться в разнообразии сывороток и извлечь максимум пользы для своей кожи. «Сыворотки также называют серум (serum), концентрат, бустер, эликсир, эмульсия. Главные их преимущества — усиленная концентрация активных ингредиентов, маленький расход и высокая эффективность применения», — подчеркнула специалист.

По словам Ларисы Панариной, в первую очередь, сыворотки оказывают на кожу антиоксидантный эффект и противостоят окислительным процессам, приводящим к быстрому старению. «Все ингредиенты проникают намного глубже, чем из кремов. Основные — это витамин С, Е, ретинол, форма Q10-идебенон и ниацинамид. Антиоксиданты препятствуют окислительному стрессу, оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное и фотозащитное действие», — пояснила косметолог.

В зависимости от компонентов определяется решающее действие сыворотки. К примеру, инкапсулированный ретинол защищает кожу зимой, омолаживает, обновляет, уплотняет клетки эпидермиса и улучшает тон кожи. Гиалуроновая кислота в составе сывороток работает в разных слоях эпидермиса, в зависимости от молекулярной массы. Чтобы продлить эффект увлажнения, после такой сыворотки нужно обязательно нанести крем. Средства с кислотами (миндальной, молочной, лактобионовой, азелаиновой, салициловой) обладают противовоспалительным эффектом, выравнивают pH, подавляют лишний себум, высыпания и несовершенства. Пептиды в сыворотке препятствуют появлению морщин и уменьшают выраженность уже имеющихся, способствуют клеточному обновлению, запускают процессы регенерации. Сыворотки с полинуклеотидами ( PDRN) — фракциями ДНК, используемыми в инъекциях, улучшают тонус кожи и подтягивают ее, избавляя от необходимости инвазивных и хирургических вмешательств.

По словам Ларисы Панариной, все активные ингредиенты работают по разному, поэтому их нужно миксовать. «Чтобы не было привыкания, после окончания одной сыворотки, берите другую. При применении ретинола, учитывайте время года и активность солнца. Разумеется, при выборе сыворотки, чтобы получить должный эффект, необходима консультация со специалистом», — подытожила косметолог.

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