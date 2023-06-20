Косметолог рассказала о плюсах автозагара
Терапевт и косметолог Кристина Радина рассказала о плюсах автозагара.
Во-первых, это средство помогает достичь желаемого цвета кожи, тем, кому противопоказано загорать.
«Ультрафиолет может провоцировать у людей с факторами риска развитие меланом и прочих онкологических заболеваний кожи. Поэтому они для себя могут выбирать автозагар, потому что он намного безопаснее, чем прямое воздействие ультрафиолетовых лучей», — отметила Радина Life.ru.
Кроме того, плюс автозагара в быстром эффекте. Не нужно лежать под солнцем несколько дней, чтобы достичь желаемого результата.
Третий плюс — в средства добавляют различные витамины и масла, что полезно для нашей кожи.
Источник: https://life.ru/p/1588060
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