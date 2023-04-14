Косметолог рассказала о новом тренде в уходе за кожей
Косметолог, эксперт Shopping Live Ксения Вебер рассказала «СЭ», что такое «скин-флудинг». «Это способ интенсивного увлажнения. Несмотря на то, что он стал трендом, известен был и ранее. Основное отличие скин-флудинга от прочих уходов в том, что кожу покрывают плотным слоем специальных средств. Они уменьшают потерю влаги кожей, а активные вещества лучше проникают», — пояснила специалист. При этом используются только увлажняющие и липидовосстанавливающие компоненты, никаких агрессивных кислот и ретиноидов.
По словам Ксении Вебер, скин-флудинг включает умывание мягким средством, увлажнение кожи тонером или мистом, нанесение сыворотки на базе гиалуроновой кислоты и закрепление кремом с обилием масел, церамидов или сквалана в составе. «Такой метод действительно идеально подходит для увлажнения и восстановления сухой кожи. Но он категорически не подойдет людям с акне и розацеа, так как только усугубит течение болезни. Поэтому важно прислушиваться к своей коже, а не слепо следовать всем трендам», — резюмировала Ксения Вебер.
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