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Косметолог рассказала о недостатках лазерной эпиляции
Здоровье

Сегодня, 20:05

1 мин.

Косметолог рассказала о недостатках лазерной эпиляции

Мария Задорожная
Автор
Девушка на процедуре лазерной эпиляции
Фото photographer/istockphoto.com, iStock
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Дерматовенеролог, косметолог Ксения Абрамова в беседе с «СЭ» рассказала о потенциальных недостатках лазерной эпиляции. По ее словам, этот метод удаления волос довольно дорогостоящий. Также после сеанса лазерной терапии у некоторых девушек может возникнуть неприятная кожная реакция.

«У обладателей нежной и чувствительной кожи могут возникнуть локальные покраснения в зоне, на которой проводилась манипуляция. Реакция будет похожа на легкий дерматит и вызовет зуд и маленькие красные пятнышки. Покраснения возникают также у тех, кто страдает вросшими волосами, но раздражения обычно проходят за пару-тройку дней, и следов не остается», — объяснила врач.

К еще одному недостатку специалист отнесла необходимость множества сеансов. Так для достижения стойкого результата в среднем требуется около 10 процедур лазерной эпиляции, при этом важно учитывать индивидуальные особенности клиента.

«Чем жестче и темнее волосы, тем быстрее они поддадутся лазерной эпиляции. Поэтому для обладателей рыжих или светлых локонов манипуляция может оказаться менее эффективной, чем для шатенов и брюнетов, или вообще не подойти», — сказала Абрамова.

Чтобы избежать разочарования и напрасно не потратить время и деньги, косметолог рекомендует перед началом процедур пройти консультацию у специалиста.

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