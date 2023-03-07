Косметолог рассказала, можно ли делать кислотный пилинг весной

Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала «СЭ», что некоторые кислотные пилинги можно делать независимо от сезона. «При постоянном использовании они продлевают молодость, отшелушивает ороговевшие частички, увлажняют кожу, делают пигментные пятна менее заметными и осветляют постакне», — пояснила специалист.

По словам Анны Славинской, всесезонные пилинги содержат те же кислоты, что и обычные поверхностные, но в меньшем процентном соотношении. Для эластичности кожи и дополнительного увлажнения в них добавляют коллаген и аргинин. «Очень мягко работают миндальная и молочная кислоты. Они хорошо насыщают, повышают упругость. Осветлить кожу и сузить поры поможет яблочная кислота, а наполнить ее антиоксидантами, выбелить и снять воспаления — лимонная», — поделилась рекомендациями эксперт. Чтобы закрепить результат от процедуры, следует использовать кислотные маски, подытожила косметолог.

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