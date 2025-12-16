Косметолог рассказала, каких компонентов стоит избегать при покупке косметики

Многие косметические компоненты могут нанести коже вред. Эксклюзивно для «СЭ» косметолог-эстетист Вера Попова рассказала, какие ингредиенты оказывают негативное влияние на кожу.

По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на минеральное масло и вазелин — популярные компоненты бюджетной косметики. Минеральное масло представляет собой дешевую замену натуральных масел. Оно не будет вредить коже, но и не принесет никакой пользы. А вазелин создает непроницаемую пленку и не позволяет коже дышать. Оба ингредиента могут привести к закупорке пор, появлению комедонов, воспалений и черных точек. Они создают только видимость увлажнения и положительного эффекта.

Эксперт утверждает: лучшим выбором всегда будут натуральные компоненты. Несмотря на высокую стоимость, они действительно улучшают состояние кожи и положительно влияют на внешний вид. Попова предостерегает: аллергикам стоит подходить к выбору косметики еще более внимательно, потому что натуральные ингредиенты чаще вызывают кожные реакции, чем химические аналоги.

«Общий совет: просто внимательно читать этикетки. Никто не обязан по стандартам переводить состав — пишут на латыни, на английском. Из-за этого правда сложно разобраться и люди часто машут рукой. Стоит каждое отдельное наименование забивать в поисковик. Конечно, порой это бывает сложно и долго, но наша кожа всегда дороже», — резюмировала специалист.