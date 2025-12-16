Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Косметолог рассказала, каких компонентов стоит избегать при покупке косметики
Здоровье

16 декабря 2025, 15:25

1 мин.

Косметолог рассказала, каких компонентов стоит избегать при покупке косметики

Кристина Гергис
Автор
Косметика
Фото Pavel Herasimau, iStock

Многие косметические компоненты могут нанести коже вред. Эксклюзивно для «СЭ» косметолог-эстетист Вера Попова рассказала, какие ингредиенты оказывают негативное влияние на кожу.

По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на минеральное масло и вазелин — популярные компоненты бюджетной косметики. Минеральное масло представляет собой дешевую замену натуральных масел. Оно не будет вредить коже, но и не принесет никакой пользы. А вазелин создает непроницаемую пленку и не позволяет коже дышать. Оба ингредиента могут привести к закупорке пор, появлению комедонов, воспалений и черных точек. Они создают только видимость увлажнения и положительного эффекта.

Эксперт утверждает: лучшим выбором всегда будут натуральные компоненты. Несмотря на высокую стоимость, они действительно улучшают состояние кожи и положительно влияют на внешний вид. Попова предостерегает: аллергикам стоит подходить к выбору косметики еще более внимательно, потому что натуральные ингредиенты чаще вызывают кожные реакции, чем химические аналоги.

«Общий совет: просто внимательно читать этикетки. Никто не обязан по стандартам переводить состав — пишут на латыни, на английском. Из-за этого правда сложно разобраться и люди часто машут рукой. Стоит каждое отдельное наименование забивать в поисковик. Конечно, порой это бывает сложно и долго, но наша кожа всегда дороже», — резюмировала специалист.

Масло для кожи лица.13 лучших натуральных масел для кожи

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Красота
Новости холдинга
Армия России освободила населенные пункты Писанцы и Новоселовка
«Помню ее последний вскрик». Мама Жоау Канселу погибла в автокатастрофе — он тоже был в машине, но чудом выжил
В Энергодаре назвали провокацией сообщения ВСУ о якобы эвакуации из города
Сетка и расписание плей-офф ЧМ-2026: где смотреть и когда, даты и место проведения матчей, пары и трансляции
Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва связей с Россией
Алжир и Австрия играют позорный договорняк с унижением Ирана, Месси дали забить легкий гол, Узбекистан – худшая команда. Что случилось на ЧМ-2026 28 июня 
Читайте далее
Косметолог объяснила, вредны ли консерванты в косметике
Следующий материал
Косметолог объяснила, вредны ли консерванты в косметике

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
12:10
Тренер назвала привычки, которые помогут сохранить фигуру без спорта
25 июн 16:10
Врач объяснила, что вызывает усталость и боль в теле после отдыха
23 июн 17:10
Врач-косметолог рассказала, как за 15 минут снять отечность с тела
23 июн 13:45
Косметолог ответила, что такое лимфодренаж
22 июн 13:55
Врач объяснила, как за 10 минут снять усталость с ног