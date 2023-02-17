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Сегодня, 08:30

Косметолог рассказала, как понять, что у вас розацеа, и что с ней делать

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Врач-дерматолог, косметолог Елена Васильева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что розацеа относится к хроническим, периодически повторяющимся кожным заболеваниям. «Для розацеа характерно постоянное или преходящее покраснение (эритема). Локализуется оно преимущественно в центре лица. Возможны высыпания в виде розовых «узелков» диаметром до 2-5 мм. Часто сопровождается чувством жжения», — пояснила специалист.

По словам Елены Васильевой, спровоцировать появление розацеа может чрезмерное воздействие солнца, негативных погодных условий, посещение бани или сауны, горячая ванна. Также появлению недуга способствует стресс, физические нагрузки и некоторые лекарственные препараты. Розацеа может появиться после агрессивных косметических процедур и средств по уходу, из-за пристрастия к острой пище, алкоголю, горячим напиткам, цитрусовым и шоколаду. «Зато кофе снижает риск развития розацеа — кофеин уменьшает расширение сосудов, обладает слабым супрессивным действием, содержит антиоксиданты и нормализует выработку гормонов стресса», — подчеркнула косметолог.

У людей, имеющих розацеа, страдает качество жизни и самооценка, они избегают публичных выступлений и часто жалуются на неприятные ощущения. Эта проблема мешает учебе, работе, активному отдыху и межличностным отношениям. Поэтому с ней необходимо бороться.

В числе эстетических процедур, которые помогут уменьшить проявления розацеа: криомассаж, плазмотерапия, IPL-терапия, лазерная терапия, мезотерапия пептидами и ботулинотерапия. «Цель лечения — уменьшение выраженности симптомов, профилактика обострений и продление сроков «спокойного» периода», — резюмировала Елена Васильева.

Ранее мы рассказывали о том, кому нужна лазерная шлифовка.

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