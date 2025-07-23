Косметолог рассказала, как кондиционер портит кожу лица

Кондиционеры могут негативно сказываться на состоянии кожи лица, вызывая ее обезвоживание и шелушение. Об этом в беседе с «Газетой.ru» заявила врач-косметолог Александра Камышникова.

По ее словам, кондиционеры снижают уровень влажности в помещении, что приводит к потере влаги, шелушению и увеличенной чувствительности кожи. Контраст температур между жарким воздухом на улице и холодным в офисе создает стресс для кожного барьера, который ослабевает и теряет способность удерживать влагу, что делает кожу более подверженной УФ-излучению.

Камышникова объяснила, что кожа может реагировать на кондиционирование по-разному — она может как шелушиться, так и увеличить выработку себума, стараясь компенсировать потерю влаги, что в итоге приводит к закупорке пор.

Кроме того, городской смог способствует возникновению проблем с кожей. Его мельчайшие частицы, действуя как микроскопические линзы, усиливают вредное воздействие ультрафиолета, проникая глубоко в поры и неся с собой тяжелые металлы и токсические вещества. Эти элементы вызывают окислительный стресс в коже, разрушая коллаген и эластин, повреждая клеточные мембраны и провоцируя хроническое воспаление.

Смог также ускоряет старение кожи и делает ее тусклой. Грязь и пыль забивают поры и могут вызывать воспаления. Чтобы защититься от агрессивных внешних факторов, эксперт рекомендует использовать антиоксиданты, которые помогают нейтрализовать действие свободных радикалов и поддерживают здоровье кожи.

Среди наиболее эффективных антиоксидантов выделяется витамин С, который осветляет кожу и стимулирует коллаген. Витамин Е увлажняет и укрепляет защитный барьер, а ниацинамид (B3) снижает воспаления и уменьшает последствия УФ-излучения. Ресвератрол и феруловая кислота также помогают защитить кожу от загрязнений.

Косметолог посоветовала использовать средства с гиалуроновой кислотой для борьбы с обезвоживанием, которое возникает из-за сухого воздуха и перепадов температур. Для восстановления кожи после воздействия смога будут полезны детокс-сыворотки.





Еще врач напомнила о важности ежедневного применения SPF-защиты летом, так как средства с витамином С могут повышать чувствительность кожи к свету и вызывать гиперпигментацию. Также длительное пребывание под солнцем без защиты может привести к фотостарению. Она порекомендовала утром наносить антиоксидантную сыворотку перед увлажняющим кремом с SPF 30-50, а вечером после очищения кожи использовать тоник и увлажняющую сыворотку перед ночным кремом.