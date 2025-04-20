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Косметолог рассказала, как избавиться от отеков после поедания куличей
Здоровье

Сегодня, 12:35

2 мин.

Косметолог рассказала, как избавиться от отеков после поедания куличей

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Кулич и пасхальные лакомства
Фото Tatevrika, iStock
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Косметолог-эстетист Ксения Афанасенок в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как избавиться от отеков в домашних условиях после поеданий куличей. По ее словам, пасхальные угощения, такие как сдобные куличи и жирные блюда, могут спровоцировать задержку жидкости и, как следствие, отеки. Особенно часто страдает лицо, у многих возникает отечность под глазами, припухлости щек, «тяжелое» выражение лица. Но от этого можно избавиться, не выходя из дома.

«Первое — наладьте питьевой режим. Не ограничивайте воду — наоборот, пейте больше. Организм избавляется от лишней жидкости только при достаточном потреблении воды. Лучше всего пить теплую воду, из расчета 25 мл на 1 кг веса. От кофе и сладких газировок лучше отказаться», — сказала эксперт.

Второе — сделайте самомассаж. По словам косметолога, легкий лимфодренажный массаж лица руками или с помощью гуаша-скребка поможет быстрее слить лишнюю жидкость с этой зоны, а значит улучшить внешний вид. Следует делать легкие медленные движения от центра лица к ушам, от подбородка вверх по скулам, от внутреннего уголка глаза к виску. Это стимулирует отток лимфы. Отдельное внимание стоит уделить зонам лимфоузлов: около ушей, под подбородком, а также в зоне подмышек. Именно там находится «депо лимфы», которое надо активизировать.

«Используйте маски с лимфодренажным эффектом. Они помогут немного ускорить ток лимфы, чтобы придать лицу более ухоженный вид. Ищите маски и патчи с такими компонентами как кофеин, экстракты конского каштана и гинкго билоба. Их можно использовать как самостоятельно, так и вместе с массажем лиц», — дополнила специалист.

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