Косметолог раскрыла главные ошибки в весеннем уходе за кожей

Весной многие ошибаются в уходе за кожей — это провоцирует раздражение, высыпания и пигментацию, рассказала ассистент кафедры кожных болезней и косметологии Екатерина Цыганкова в беседе с «Лентой.ру».

Часто люди резко переходят с зимнего ухода на восстанавливающий с агрессивными компонентами (кислотами, ретинолом), что на фоне растущей солнечной активности повышает риск воспалений и пятен. Еще одна ошибка — игнорирование солнцезащитных средств: ультрафиолет может обострить розацеа, атопический дерматит, псориаз и другие дерматозы.

После отопительного сезона кожа часто ослаблена: сухой воздух нарушает ее барьер, растет потеря влаги, а выработка кожного сала может увеличиться. Из-за этого лицо кажется жирным, хотя на деле остается обезвоженным. Попытки «досушить» ее агрессивными средствами лишь усугубляют проблему.

Цыганкова советует переходить на весенний уход постепенно, ежедневно использовать SPF, аккуратно вводить активные компоненты и при стойком покраснении или зуде обращаться к дерматологу.