Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Косметолог раскрыла главные ошибки в весеннем уходе за кожей
Здоровье

2 марта, 15:25

1 мин.

Косметолог раскрыла главные ошибки в весеннем уходе за кожей

Кристина Гергис
Автор
Умывание с пенкой
Фото MelkiNimages, iStock

Весной многие ошибаются в уходе за кожей — это провоцирует раздражение, высыпания и пигментацию, рассказала ассистент кафедры кожных болезней и косметологии Екатерина Цыганкова в беседе с «Лентой.ру».

Часто люди резко переходят с зимнего ухода на восстанавливающий с агрессивными компонентами (кислотами, ретинолом), что на фоне растущей солнечной активности повышает риск воспалений и пятен. Еще одна ошибка — игнорирование солнцезащитных средств: ультрафиолет может обострить розацеа, атопический дерматит, псориаз и другие дерматозы.

После отопительного сезона кожа часто ослаблена: сухой воздух нарушает ее барьер, растет потеря влаги, а выработка кожного сала может увеличиться. Из-за этого лицо кажется жирным, хотя на деле остается обезвоженным. Попытки «досушить» ее агрессивными средствами лишь усугубляют проблему.

Цыганкова советует переходить на весенний уход постепенно, ежедневно использовать SPF, аккуратно вводить активные компоненты и при стойком покраснении или зуде обращаться к дерматологу.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Красота
Советы и рекомендации
Новости холдинга
В Госдуме призвали «раз и навсегда» сделать 31 декабря выходным днем в России
ФСБ предотвратила теракт в колонии в Ульяновской области в канун Курбан-байрама
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Что произошло за ночь 9 июня. Главное
Капитан «Детройта» разжег большой скандал? Олимпийский чемпион хочет уйти из клуба
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Читайте далее
Терапевт объяснила, когда лучше принимать душ
Следующий материал
Терапевт объяснила, когда лучше принимать душ
Последние новости
8 июн 16:45
Врач ответила, что полезнее: триатлон или отдельные дисциплины
7 июн 14:30
Терапевт опровергла миф про запрет на спорт при гипертонии
6 июн 19:00
Реабилитолог объяснил пользу скандинавской ходьбы
3 июн 16:30
Атлет рассказал, в какое время летом лучше не выходить на пробежку
2 июн 19:10
Тренер рассказал, как бег влияет на физическое и эмоциональное состояние