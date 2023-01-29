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29 января, 22:30

Косметолог Радина рассказала, можно ли давить прыщи самостоятельно

Иван Шитик
Корреспондент
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Косметолог-терапевт Кристина Радина рассказала, можно ли давить прыщи самостоятельно.

«Прыщ — это лишь один из видов высыпаний. Его можно спутать с гнойничком, волдырем, узелком, эритемой, папулой, пустулой или пурпурой. Поэтому, прежде чем приступить к самостоятельному удалению воспалительного элемента, нужно определить, к какой группе он относится», — предупредила эксперт Life.ru.

А вот невоспалительные элементы, а именно комедоны, можно и нужно удалять, отметила врач. Они выглядят как небольшие бугорки или точки на лбу, висках и щеках, их образование связано с гиперсекрецией сальных желез, в результате чего происходит закупорка пор. Если комедоны не воспалены, то удалить их несложно, в противном случае следует обратиться с проблемой к косметологу.

«Дома можно выдавливать только поверхностные, небольшие прыщики, которые уже «созрели» и имеют белую или желтую головку с содержимым. Высыпания с наличием воспаления трогать нельзя. Для того чтобы прыщ поскорее прошел, необходимо применять специальные косметические средства, которые используются не для всего лица, а наносятся локально», —пояснила Радина.

Она добавила, что если решились выдавить прыщик самостоятельно, то нужно помыть руки, очистить лицо от загрязнения и макияжа, протереть проблемное место антисептиком и только тогда приступить к процедуре. Врач предупредила, что после этого нужно вновь обработать участок кожи, а также не красить лицо в течение нескольких часов.

Источник: https://life.ru/p/1555089
Здоровье
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