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Косметолог предупредила, что выдавливание прыщей может привести к эпилепсии
Здоровье

15 апреля, 19:05

3 мин.

Косметолог предупредила, что выдавливание прыщей может привести к эпилепсии

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Девушка давит прыщи на лице
Фото zoranm, iStock
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Лечение акне — это продолжительный и достаточно сложный процесс, который должен проводиться под контролем специалиста. Самолечение в этой ситуации может вызвать серьезные осложнения. Об этом в беседе с «Газетой.RU» заявила врач-дерматовенеролог и косметолог Оксана Слободянюк.

По словам специалиста, частое мытье лица может негативно отразиться на состоянии кожи, так как чрезмерная очистка лишает ее естественного защитного барьера. Это приводит к пересушиванию и, как следствие, к увеличению выработки себума, что усугубляет проблемы с акне.

Оксана Слободянюк также добавила, что использовать агрессивные средства, такие как спиртовые лосьоны, дегтярное мыло или перекись водорода, не стоит. Они могут пересушить кожу, вызвать раздражение и даже ожоги.

Предостерегает эксперт и от выдавливания прыщей и комедонов, так как это может привести к распространению инфекции, образованию рубцов и появлению поствоспалительной пигментации. Особенно нежелательно выдавливать прыщи в области носогубного треугольника, где расположены вены без клапанов. Инфекция, попадая в рану, может распространиться по венам и артериям, что угрожает серьезными осложнениями, включая тромбы в синусах и менингит. Также может привести к потере слуха, эпилепсии и даже летальному исходу.

Врач обратила внимание на важность использования солнцезащитных средств, особенно при лечении акне с помощью наружных препаратов, таких как ретиноиды и бензоилпероксид, а также при приеме антибиотиков и контрацептивов. Нежелание применять такие средства может закончиться фотоаллергическими реакциями, воспалением и пигментацией.

Еще врач дополнила, что одновременное применение нескольких средств с конфликтующими компонентами может вызвать раздражение и сухость кожи.

«Любые дополнительные косметологические и физиотерапевтические процедуры необходимо проводить после снижения обострения при правильной медикаментозной терапии. В противном случае происходит лишь временное улучшение, в дальнейшем возникает следующее обострение», — сказала Слободянюк.

Кроме того, механические пилинги и скрабы оказывают слишком агрессивное воздействие на кожу, что может усугубить воспаление, особенно в период активной формы акне. Тепловые процедуры, такие как паровые бани и сауны, также могут активировать работу сальных желез, что может привести к ухудшению состояния кожи, отметила врач.

Наконец, во время лечения акне косметолог советует избегать массажа лица, который может усилить кровообращение и активизировать работу сальных желез. Это, в свою очередь, способствует обострению воспалительного процесса. Важно также помнить, что введение филлеров в воспаленные участки кожи строго запрещено, так как это может спровоцировать осложнение и усугубление воспалительных процессов.

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