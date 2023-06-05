Косметолог поделилась рецептом успокаивающей и увлажняющей маски
Врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова рассказала «СЭ», как в домашних условиях сделать успокаивающую и увлажняющую маску. «Вам понадобится немного ромашки, овсянки и меда», — пояснила специалист.
Чтобы приготовить ромашковую маску, нужно смешать две столовые ложки ромашкового настоя с одной столовой ложкой меда и двумя столовыми ложками овсянки. «Нанесите полученную смесь на лицо и оставьте на 15-20 минут. Затем смойте теплой водой. Эта маска успокоит и увлажнит вашу кожу», — резюмировала Елена Богатова. Однако при наличии аллергии на мед или ромашку такая маска не подойдет.
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