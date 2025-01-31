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Косметолог поделилась рецептом домашней маски для роста волос
Здоровье

Сегодня, 17:10

1 мин.

Косметолог поделилась рецептом домашней маски для роста волос

Мария Задорожная
Автор
Наносить маску на волосы
Фото RobertoDavid, iStock
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Нутрициолог, косметолог Елена Богатова поделилась с «СЭ» рецептом маски для роста волос. Для ее приготовления необходимо подготовить две столовые ложки оливкового масла и 5-7 капель эфирного масла розмарина.

Для начала необходимо смешать ингредиенты, затем нанести смесь на волосы, акцентируя внимание на корнях и коже головы. Также обязательно нужно провести массаж кожи головы в течение 5-10 минут, чтобы улучшить кровообращение. Маска остается на волосах — 30-60 минут. После тщательно смывается теплой водой и шампунем.

«Важно помнить, что эти маски для волос могут иметь разный эффект для каждого человека. Если вы испытываете сильное жжение или другие неприятные ощущения, немедленно смойте маску водой», — предупредила эксперт.

Косметолог подчеркнула, что регулярное использование масок в сочетании с правильным питанием, уходом за волосами и здоровым образом жизни оказывают положительное влияние на рост волос.

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