Косметолог Петраш рассказала, как ботокс поможет справиться с бруксизмом и мигренями

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш объяснила, как ботокс поможет справиться с бруксизмом и мигренями.

«С эстетической целью иногда можно обойтись однократной коррекцией ботулотоксином, но, к сожалению, не всегда. Иногда для получения более качественного результата необходима консультация стоматолога и даже может быть в дополнение назначено лечение у ортодонта в зависимости уже от показаний пациента», — приводит «Life.ru» слова Петраш.

Также косметолог отметила, что сильно гипертрофированная жевательная мышца создает ряд визуальных проблем. Из-за нее лицо кажется широким, квадратным: массивный подбородок, ярко выраженная линия скул. По ее словам, чтобы сгладить визуальные несовершенства, применяются инъекции ботулотоксина, которые помогают сделать овал лица более мягким и женственным.

«Процедура ботулинотерапии проводится под аппликационной анестезией. Препарат вводится в жевательные мышцы согласно заранее сделанной врачом разметке. Противопоказания к процедуре — общехирургические: болезни крови, сахарный диабет в стадии декомпенсации, беременность и период лактации, онкология, ВИЧ, непереносимость ботулотоксина (встречается у 1% населения)», — добавила Петраш.



