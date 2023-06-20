Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 22:30

Косметолог объяснила, спасут ли инъекции от старости

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Красивая девушка.
Фото istockphoto.com

Косметолог-нутрициолог Advanced Nutrition Programme Наталья Высоцкая специально для «СЭ» рассказала, могут ли инъекционные методы спасти кожу от старения, остановить этот процесс или повернуть его вспять. «Обращаясь к косметологу с запросами убрать морщины, пигментацию, «мешки» под глазами и прочее, клиенты ждут немедленного преображения, иногда вынуждая специалиста пойти на поводу и ограничиться направленной, инвазивной коррекцией. Ведь инъекции позволяют получить видимый результат сразу», — пояснила эксперт. Но, как отметила Наталья Высоцкая, для того, чтобы эти результаты были естественными, стабильными и долгосрочными, кожу необходимо восстановить и поддерживать функционально, а этого возможно добиться только терапевтическими методиками.

По словам врача, препараты для биоревитализации и биореструктуризации имеют в составе не только гиалуроновую кислоту, но и микроэлементы, аминокислоты, которые способствуют синтезу коллагена. Благодаря им кожа обретает ровный оттенок, свежесть, упругость, подтягивается, уходит дряблость, восполнятся недостаток влаги. Однако это не все, что нужно коже для сохранения молодости. «Образ жизни, сбалансированное питание, питьевой режим, прием витаминов — еще одна сторона медали. Здоровая и сияющая кожа без этого немыслима», — резюмировала косметолог-нутрициолог Наталья Высоцкая.

Ранее мы рассказывали о причинах старения.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уролог назвал факторы риска, провоцирующие рак предстательной железы

Терапевт составила список продуктов, которые приближают старость
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости