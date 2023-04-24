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Сегодня, 17:45

Косметолог объяснила, как решить проблему «гусиных лапок» вокруг глаз

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Женщина лепит патч от гусиных лапок.
Фото Freepik/freepik

Косметолог, бьюти-эксперт Анна Славинская специально для «СЭ» рассказала, как решить проблему «гусиных лапок» вокруг глаз. По ее словам, потребуется комплексный подход — сочетание домашнего ухода и салонных процедур. «С годами морщины углубляются и из мимических становятся статичными. Поэтому обязательны к использованию очки с солнцезащитным фильтром и домашний уход, соответствующий возрасту», — подчеркнула эксперт. Для молодой кожи будет достаточно увлажняющего крема для кожи вокруг глаз от обезвоженности. После 30 лет необходимы более насыщенные питательные кремы и антиоксиданты. «У дам после сорока уход должен быть интенсивным и работать на уплотнение кожного каркаса, так как коллаген, эластин и гиалуроновая кислота, вырабатываются все меньше организмом», — предупредила косметолог.

Домашний уход, по словам Анны Славинской, способен лишь убрать отечность, сделать кожу чуть плотнее и визуально сгладить «гусиные лапки». Но в сочетании с салонными процедурами, такими как биоревитализация (глубоко увлажняет и разглаживает кожу), контурная пластика (гиалуроновая кислота заполняет морщины) и ботулинотерапия (ботокс блокирует мыщцы и не дает морщинам становиться глубже), он даст великолепные результаты.

Ранее мы рассказывали, как подтянуть кожу после 40 лет.

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