Косметолог объяснила, как правильно пользоваться кремом
Врач-дерматолог, косметолог Елена Васильева рассказала «СЭ», как правильно пользоваться кремом. «Если увлажнение сывороткой направлено на создание резерва влаги, который при необходимости кожа будет расходовать, то это более поверхностное увлажнение, и оно как раз дает быстрый, но кратковременный эффект», — пояснила специалист.
Чтобы кожа оставалась влажной, гладкой и ровной, Елена Васильева порекомендовала выбирать легкие и нежирные кремы с гиалуроновой кислотой, глицерином и керамидами — они не забивают поры. «В Корее для этих целей популярны бальзамы в стиках, придающие коже блеск», — отметила косметолог. Для лифтинг-эффекта наносить средство нужно восходящими движениями на уже увлажненную тонером и сывороткой кожу — это поможет удержать влагу.
Как добиться эффекта «стеклянной» кожи, как у кореянок, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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