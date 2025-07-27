Косметолог объяснила, как правильно делать летние пилинги

Косметолог Ксения Горенкова эксклюзивно для «СЭ» рассказала о правилах нанесения летних пилингов. По ее словам, неправильный выбор средства или ухода в летний сезон гарантирует пигментацию и воспаления на коже. Поэтому очень важно понимать, как грамотно ухаживать за собой в период летних солнцепеков.

Так лучше всего делать пилинги в «тихий» солнечный период — конец мая/начало июня либо август/сентябрь. В июле при аномальной жаре нужно проявлять максимальную осторожность или отказаться от процедуры вовсе. Также нужно избегать процедур перед/во время отпуска на море или длительных походов. Делать летние пилинги следует только вечером. Кожа должна восстановиться за ночь до первого утреннего солнца.

«Строгое табу для пилингов — 2-4 недели после активного нахождения на солнце. Кожа должна полностью успокоиться», — отметила косметолог.

Кроме того, есть ряд пилингов, которые разрешены летом, а есть те, от которых стоит отказаться. Выбор допустимых средств зависит от проблемы:

Энзимные (ферментативные). Самые безопасные. Папаин, бромелаин, трипсин. Работают только с роговым слоем, не травмируют. Подойдут для особенно чувствительной, куперозной кожи и розацеа. Частота: 1 раз в 7-10 дней.

Миндальная кислота (Mandelic Acid 10-15%) борется с постакне, гиперкератозом, легкой пигментацией. Не фотосенсибилизирует. Подойдет для жирной, проблемной, комбинированной кожи.

Молочная кислота(Lactic Acid 5-10%). Обеспечивает интенсивное увлажнение, легкое осветление, укрепление барьера. Подойдет для обладательниц сухой, обезвоженнойя, тусклой кожи с начальными признаками старения.

PHA (глюконолактон, лактобионовая кислота). Увлажняют, богаты антиоксидантами, усиливают естественную UV-защиту кожи, не раздражают. Используются для сверхчувствительной кожи, купероза, розацеа, профилактика фотостарении. Частота для PHA/миндального/молочного пилинга: 1 раз в 10-14 дней.

Фитиновая + феруловая кислоты. Мощные антиоксиданты. Осветляют, защищают от свободных радикалов, потенцируют SPF. Часто входят в коктейли.

Ультразвуковой пилинг. Аппаратное бережное удаление роговых клеток. Без химии, идеален для «капризной» кожи.

Газожидкостный пилинг (Jet Peel). Бесконтактная доставка коктейлей (часто на основе гиалуроновой кислоты, PHA) и кислорода. Освежает и увлажняет.

Не стоит делать:

Глубокие химические пилинги: TCA >15%, феноловый, джесснера. Вызывают массивное отторжение, высокий риск стойкой пигментации и рубцевания.

Срединные и агрессивные поверхностные: гликолевый >15%, салициловый >2% (BHA), ретиноевый. Сильно истончают роговой слой, повышают фоточувствительность.

Скрабы с крупными абразивами. Микротравмы + солнце = гиперпигментация.

Кроме того, специалист рекомендует после пилингов использовать SPF 50+ средства широкого спектра (UVA/UVB). Наносить их нужно утром до выхода, обновлять каждые 2 часа на улице и после купания. Очищение должно быть щадящим. Только мягкие пенки или мицеллярная вода. Также нужно заняться интенсивным восстановлением: кремы с пантенолом, бисабололом, церамидами, гиалуроновой кислотой. Никаких кислот, ретинола, скрабов. Под запретом бассейны (хлор), сауны/бани и интенсивные тренировки. Консультация косметолога обязательна. Особенно при наличии купероза, активных воспалений (акне), множественных невусах, недавнем загаре, беременности и лактации.