Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 14:20

Косметолог объяснила, как омолодить кожу рук

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Женские руки с маникюром.
Фото Freepik/freepik

Врач дерматолог-косметолог Елена Васильева рассказала «СЭ», как сделать кожу рук моложе. «С возрастом на кистях рук количество подкожно-жировой клетчатки резко сокращается, поэтому выраженными становятся вены и связки. Также появляются пигментные пятна, так называемое лентиго — сначала из-за воздействия солнца, а далее присоединяется и возрастное лентиго», — пояснила специалист.

По словам Елены Васильевой, решить вопрос возрастных изменений поможет контурная пластика кистей рук. Эта процедура хорошо восполняет дефицит подкожного жира. Убрать пигментацию поможет IPL-терапия. «Если самый поверхностный слой кожи имеет морщинистость, то поможет биоревитализация или мезотерапия кистей рук. Ну и, конечно же, необходим регулярный домашний уход, чтобы продлить эффект от проведенных процедур», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать крем для рук.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
ВС РФ захватили немецкие танки Leopard на запорожском направлении
Писториус заявил о невозможности замены потерянных Киевом танков Leopard
ТАСС: два украинских экипажа БМП сдались в плен российским военным под Авдеевкой в ДНР
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт поделилась рецептом простой и эффективной маски для лица
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости