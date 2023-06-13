Косметолог объяснила, как омолодить кожу рук

Врач дерматолог-косметолог Елена Васильева рассказала «СЭ», как сделать кожу рук моложе. «С возрастом на кистях рук количество подкожно-жировой клетчатки резко сокращается, поэтому выраженными становятся вены и связки. Также появляются пигментные пятна, так называемое лентиго — сначала из-за воздействия солнца, а далее присоединяется и возрастное лентиго», — пояснила специалист.

По словам Елены Васильевой, решить вопрос возрастных изменений поможет контурная пластика кистей рук. Эта процедура хорошо восполняет дефицит подкожного жира. Убрать пигментацию поможет IPL-терапия. «Если самый поверхностный слой кожи имеет морщинистость, то поможет биоревитализация или мезотерапия кистей рук. Ну и, конечно же, необходим регулярный домашний уход, чтобы продлить эффект от проведенных процедур», — резюмировала эксперт.

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