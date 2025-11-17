Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Косметолог объяснила, эффективны ли альгинатные маски
Здоровье

Сегодня, 16:25

4 мин.

Косметолог объяснила, эффективны ли альгинатные маски

Мария Задорожная
Автор
Альгинатные маски
Фото Freepik

Альгинатная маска — это популярное косметическое средство, которое обладает множеством полезных для кожи свойств.

Ее производят из солей альгиновой кислоты, содержащейся в красных, бурых и зеленых водорослях. Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Ирина Быстрова рассказала, эффективно ли это косметическое средство.

По ее словам, в основу любой альгинатной маски входят три главных компонента: альгинат, диатомит и пластификатор.

Первый ингредиент — природный загуститель и превосходный источник минералов. Он оказывает выраженный дренажный и лифтинговый эффект. Обычно его добавляют в средство в виде порошка, который при взаимодействии с водой преобразуется в гель. Второй — сухие частицы глины, гипса или остатки ламинарии. Он отлично удерживает влагу в эпидермисе и отшелушивает его ороговевший слой. Третий ингредиент — это сульфат кальция, который при реакции с альгинатом помогает смеси застывать и заполнять неровности на лице. При этом соль не нарушает свойств и не препятствует потере эластичности.

Дополнительно в состав могут входить активные компоненты :

  • Витаминные комплексы.
  • Масла.
  • Пептиды.
  • Коллаген и гиалуроновая кислота.
  • Растительные экстракты.
  • Фруктовые кислоты.
  • Морская соль.

«Главное предназначение масок — возвращение лицу свежести и сияния, освобождение кожи от токсинов. Они обладают подтягивающим эффектом, разглаживают морщины и делают контуры лица более четкими», — сказала эксперт.

Альгинатные маски делятся на следующие виды:

  • Очищающие. Очищают эпидермис от токсинов, питают его полезными веществами.
  • Увлажняющие. Нормализуют водный баланс кожи, борются с сухостью и шелушением.
  • Разглаживающие. Улучшают лимфодренажные свойства эпидермиса, нормализуют микроциркуляцию, укрепляют стенки сосудов, оказывают антиоксидантное действие.
  • Противовоспалительные. Подходят для проблемной кожи. Они регулируют выработку себума, устраняют высыпания и успокаивают кожу.
  • Омолаживающие. Основной функцией этих альгинатных средств является замедление старения кожи, разглаживание неглубоких морщин, придание эпидермису эластичности и упругости.
  • Осветляющие. Осветляют пигментные пятна и выравнивают тон лица.
  • Моделирующие антивозрастные. Позволяют усиливать регенерацию клеток и снижать уровень оксидативного стресса.

Процедуру можно легко сделать в домашних условиях, соблюдая определенную последовательность действий. Как правильно использовать альгинатные маски, чтобы получить максимальный эффект:

  1. Волосы лучше убрать под повязку или банную шапочку.
  2. Перед нанесением маски нужно тщательно очистить кожу лица от макияжа и загрязнений. Умыться с помощью молочка, пенки или геля. Можно сделать легкий энзимный пилинг, тогда активные компоненты быстрее проникнут в эпидермис.
  3. Тонизировать кожу. Тоник нормализует pH кожи и усилит действие других средств. Можно нанести сыворотку на кожу до нанесения альгинатной смеси.
  4. Развести в емкости порошок с водой или активатором. Рекомендуемая пропорция порошка и воды составляет 1:3. Лучше добавлять жидкость постепенно и быстро перемешивать. Как только все комочки растворятся и консистенция напомнит густую сметану — маска готова. Дальше действуйте в темпе, маска быстро застывает.
  5. Аккуратно нанести смесь на кожу толстым слоем и распределить ее на лице, шее и в области декольте.
  6. Через 30 минут снять маску. В первые 10 минут она пластифицируется, а после кожа начинает впитывать все активные вещества. Через полчаса нужно подцепить края маски вдоль контура и приподнять ее от подбородка ко лбу. Чем толще слой маски, тем легче она снимается. Дополнительно выводится лишняя жидкость и уменьшаются отеки .
  7. Снять остатки средства смоченным ватным диском и очистить кожу тоником.
  8. Затем использовать привычный крем для лица.

«Альгинатные маски можно делать 1-2 раза в неделю. Они подходят для всех типов кожи. Но каким бы ни был состав, ее компоненты никак не ухудшают состояние кожи и оказывают только положительный эффект. К применению нет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости какого-либо компонента. Поэтому не стоит переживать, что маска нанесет вред, главное — применять по инструкции», — добавила Быстрова.

Но у альгинатных масок есть один минус — непродолжительный эффект. Он будет зависеть от нескольких важных нюансов:

  • Качества альгината и смежных активных веществ, входящих в состав.
  • Условия проведения процедуры: дома и в профессиональном салоне.
Маска для лица.Работают ли уходовые маски для лица? Отвечает косметолог
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Читайте далее
Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам

  • Vitalick

    Расписали все, сколько волокиты:weary: отправил девушке, пусть просвещается

    17.11.2025

    • Следующий материал
    Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    17:15
    Сомнолог назвала привычку, которая усложняет пробуждение по понедельникам
    15:10
    Профессор назвала болезнь, которая сокращает жизнь на 10-15 лет
    13:00
    Тейпирование: что это, кому нужно и зачем
    11:45
    Гастроэнтеролог рассказала, как подготовиться к застолью
    14 ноя 17:45
    Жительница Великобритании не может открывать рот из-за ошибки врачей