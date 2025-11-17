Косметолог объяснила, эффективны ли альгинатные маски

Альгинатная маска — это популярное косметическое средство, которое обладает множеством полезных для кожи свойств.

Ее производят из солей альгиновой кислоты, содержащейся в красных, бурых и зеленых водорослях. Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Ирина Быстрова рассказала, эффективно ли это косметическое средство.

По ее словам, в основу любой альгинатной маски входят три главных компонента: альгинат, диатомит и пластификатор.

Первый ингредиент — природный загуститель и превосходный источник минералов. Он оказывает выраженный дренажный и лифтинговый эффект. Обычно его добавляют в средство в виде порошка, который при взаимодействии с водой преобразуется в гель. Второй — сухие частицы глины, гипса или остатки ламинарии. Он отлично удерживает влагу в эпидермисе и отшелушивает его ороговевший слой. Третий ингредиент — это сульфат кальция, который при реакции с альгинатом помогает смеси застывать и заполнять неровности на лице. При этом соль не нарушает свойств и не препятствует потере эластичности.

Дополнительно в состав могут входить активные компоненты :

Витаминные комплексы.

Масла.

Пептиды.

Коллаген и гиалуроновая кислота.

Растительные экстракты.

Фруктовые кислоты.

Морская соль.

«Главное предназначение масок — возвращение лицу свежести и сияния, освобождение кожи от токсинов. Они обладают подтягивающим эффектом, разглаживают морщины и делают контуры лица более четкими», — сказала эксперт.

Альгинатные маски делятся на следующие виды:

Очищающие. Очищают эпидермис от токсинов, питают его полезными веществами.

Увлажняющие. Нормализуют водный баланс кожи, борются с сухостью и шелушением.

Разглаживающие. Улучшают лимфодренажные свойства эпидермиса, нормализуют микроциркуляцию, укрепляют стенки сосудов, оказывают антиоксидантное действие.

Противовоспалительные. Подходят для проблемной кожи. Они регулируют выработку себума, устраняют высыпания и успокаивают кожу.

Омолаживающие. Основной функцией этих альгинатных средств является замедление старения кожи, разглаживание неглубоких морщин, придание эпидермису эластичности и упругости.

Осветляющие. Осветляют пигментные пятна и выравнивают тон лица.

Моделирующие антивозрастные. Позволяют усиливать регенерацию клеток и снижать уровень оксидативного стресса.

Процедуру можно легко сделать в домашних условиях, соблюдая определенную последовательность действий. Как правильно использовать альгинатные маски, чтобы получить максимальный эффект:

Волосы лучше убрать под повязку или банную шапочку. Перед нанесением маски нужно тщательно очистить кожу лица от макияжа и загрязнений. Умыться с помощью молочка, пенки или геля. Можно сделать легкий энзимный пилинг, тогда активные компоненты быстрее проникнут в эпидермис. Тонизировать кожу. Тоник нормализует pH кожи и усилит действие других средств. Можно нанести сыворотку на кожу до нанесения альгинатной смеси. Развести в емкости порошок с водой или активатором. Рекомендуемая пропорция порошка и воды составляет 1:3. Лучше добавлять жидкость постепенно и быстро перемешивать. Как только все комочки растворятся и консистенция напомнит густую сметану — маска готова. Дальше действуйте в темпе, маска быстро застывает. Аккуратно нанести смесь на кожу толстым слоем и распределить ее на лице, шее и в области декольте. Через 30 минут снять маску. В первые 10 минут она пластифицируется, а после кожа начинает впитывать все активные вещества. Через полчаса нужно подцепить края маски вдоль контура и приподнять ее от подбородка ко лбу. Чем толще слой маски, тем легче она снимается. Дополнительно выводится лишняя жидкость и уменьшаются отеки . Снять остатки средства смоченным ватным диском и очистить кожу тоником. Затем использовать привычный крем для лица.

«Альгинатные маски можно делать 1-2 раза в неделю. Они подходят для всех типов кожи. Но каким бы ни был состав, ее компоненты никак не ухудшают состояние кожи и оказывают только положительный эффект. К применению нет противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости какого-либо компонента. Поэтому не стоит переживать, что маска нанесет вред, главное — применять по инструкции», — добавила Быстрова.

Но у альгинатных масок есть один минус — непродолжительный эффект. Он будет зависеть от нескольких важных нюансов: