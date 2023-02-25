Косметолог назвала средство, которое преобразит самую тусклую кожу

Косметолог Анна Славинская эксклюзивно для «СЭ» рассказала о том, как избавиться от серого, землистого цвета кожи и придать ей сияние. «Основные проблемы у всех жительниц мегаполиса одинаковы — землистый цвет лица и бледность кожных покровов. После 30 у большинства начинает плыть овал, и лицо приобретает «усталый» вид», — пояснила бьюти-эксперт.

По словам Анны Славинской, землистый цвет лица и усталый вид появляются под влиянием погодных факторов, грязи, пыли и кожного сала, которые смешиваются и ежедневно забивают поры, а их частички оседают на роговом слое эпидермиса. «Умывание большинству не помогает, потому что умываться надо правильно и правильными средствами. Нужно глубокое очищение, которое даст такое средство как энзимная пудра», — заявила косметолог.

Как отметила Анна Славинская, энзимная пудра прекрасно очищает кожу, не нарушая гидролипидный баланс, выравнивает тон, стимулирует клеточное обновление и деликатно отшелушивает. «Для сияния кожи мы будем использовать продукт в качестве маски для лица: надо взбить пудру с водой и нанести на сухую кожу на 5 минут. После наносим увлажняющий тоник, чтобы восстановить pH-баланс, и легкий крем-гель или светоотражающую базу», — резюмировала бьюти-эксперт.

Ранее мы рассказывали о процедурах, на которые стоит обратить внимание после 40 лет.