Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Косметолог назвала процедуры, которые не стоит делать летом
Здоровье

Сегодня, 20:05

1 мин.

Косметолог назвала процедуры, которые не стоит делать летом

Ксения Богданова
Массаж лица.
Фото istockphoto.com/JulPo
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-косметолог Ирина Евдокимова рассказала о косметологических процедурах, которые не рекомендуются делать летом. Ограничения связаны с активным воздействием ультрафиолетовых лучей, повышенной температурой и увеличенным потоотделением.

Специалист советует отложить процедуры, которые повреждают поверхностный слой кожи. К ним относятся химические, срединные и глубокие пилинги, а также все виды отбеливания и шлифовок.

Особенно опасны химические пилинги, они могут сделать кожу более чувствительной, из-за чего повышается риск ожогов и гиперпигментации.

«В летнее время лучше заменить агрессивные процедуры на более щадящие косметические манипуляции, например массаж лица», — заключила Евдокимова.

Как понять, что косметолог плохой, признаки непрофессионального косметолога. 5 «красных флагов», после которых стоит сменить косметолога
Медицина
0
Новости холдинга
Родословное древо Путина представили на ПМЭФ
Хотят увести у «Зенита» вратаря, торгуются за Соболева и следят за Промесом. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Российские военные сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
В ЕК заявили о серьезном энергетическом кризисе в Евросоюзе

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
18:05
Врач-нарколог ответила, можно ли бросить курить с помощью вейпа
4 июн 15:00
В Москве состоится благотворительный «МедЗабег»
3 июн 19:35
Врач объяснила, как правильно подобрать SPF-крем
2 июн 15:20
В Роспотребнадзоре заявили о некорректности данных Всемирной организации здравоохранения по кори в России
31 мая 19:45
Специалист рассказала, что происходит с организмом после отказа от курения