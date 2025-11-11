Стиль жизни
Косметолог назвала причину появления второго подбородка
Здоровье

11 ноября, 21:45

2 мин.

Косметолог назвала причину появления второго подбородка

Мария Задорожная
Автор
Людмила Елисавецкая
Косметолог-эстетист, остеотерапевт
Девушка смотрится в зеркало
Фото gpointstudio, Freepik

Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Людмила Елисавецкая рассказала, что приводит к появлению второго подбородка. По ее словам, наше тело — это единая биомеханическая система, где все элементы связаны через фасциальные сети, мышцы и сосудистые пути. Когда мы сутулимся, происходит цепная реакция, которая неизбежно сказывается на лице.

«Механизм формирования второго подбородка начинается с нарушения осанки. При скруглении спины и выдвижении головы вперед центр тяжести смещается. Чтобы удержать голову в таком неестественном положении, мышцы задней поверхности шеи перенапрягаются, а передние мышцы, включая платизму (подбородочно-язычную), компенсаторно ослабевают и растягиваются», — сказала эксперт.

Сутулость приводит к хроническому напряжению в шейно-воротниковой зоне, где проходят важнейшие сосуды и лимфатические пути. Спазмированные мышцы пережимают:

  • Яремные вены — нарушается венозный отток от головы.
  • Лимфатические сосуды — ухудшается дренаж тканей лица.
  • Подъязычный нерв — страдает иннервация мышц подбородочной области.

«Это создает порочный круг: нарушение микроциркуляции — накопление жидкости — отечность — еще большее растяжение тканей — прогрессирование птоза», — добавила специалист.

Костные структуры тоже участвуют в этом процессе. При постоянном наклоне головы вперед изменяется положение подъязычной кости — важной анатомической точки крепления многих мышц шеи. Ее смещение вниз дополнительно усугубляет провисание тканей. Напряжение в жевательных мышцах, часто сопровождающее сутулость, также вносит свой вклад в проблему. Спазм жевательной мускулатуры изменяет геометрию нижней челюсти и создает дополнительную нагрузку на подбородочную область.

«Второй подбородок — это не просто локальный эстетический недостаток, а закономерное следствие нарушения биомеханики всего тела. Борьба с ним через одни лишь косметические процедуры или изолированные упражнения для лица не принесет устойчивого результата. Только восстановление правильной осанки и снятие системных мышечных напряжений может разорвать эту цепь и вернуть лицу четкие контуры», — подытожила косметолог.

Осанка: причины нарушения и способы исправления
Советы и рекомендации
Врач рассказала, можно ли лечить пневмонию дома
Врач рассказала, можно ли лечить пневмонию дома

