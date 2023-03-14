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Сегодня, 13:45

Косметолог назвала преимущества домашних кремов

Ольга Стрельникова
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Девушка открывает крем.
Фото Freepik/kamranaydinov

Косметолог-эстетист Ирина Савинова рассказала «СЭ», чем крем домашнего приготовления лучше того, что продается в магазине. Основное преимущество, по ее словам, в отсутствии консервантов. «Большую часть ингредиентов всегда можно найти на кухне. Цена такого крема будет очень выгодной», — добавила эксперт.

С рецептом эффективного антицеллюлитного крема из простых продуктов можно ознакомиться в полной версии материала «СЭ». Ирина Савинова отметила, что он сделает кожу более эластичной, поможет вывести из тканей лишнюю жидкость, сожжет жиры и уменьшит проявление апельсиновой корки.

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