Косметолог назвала методики, которые убирают отечность лица

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Врач-дерматолог, косметолог Анжелика Ужва в беседе с «СЭ» заявила, что при нормальном типе кожи женщины часто сталкиваются с отечно-деформационным типом старения. Он считается самым распространенным в России, характеризуется отеками лица и провисанием кожи.

По словам эксперта, при отечно-деформационном типе старения подойдут аппаратные и инъекционные методики лечения. Например, микротоки. Они хорошо убирают отечность и служат профилактикой старения.

«Электроимпульсы небольшой силы стимулируют обращение крови и лимфы, что воздействует на клетки кожи и восстанавливает их. А миостимуляция прекрасно укрепляет мышечный каркас, улучшает тонус кожи», — добавила косметолог.

Также врач рекомендовала обратить внимание на ультразвуковой (СМАС) лифтинг. Он способствует улучшению качества кожи, снижению количества жировых отложений, что в совокупности улучшает внешний вид.

Кроме того, многие специалисты используют специальные инъекционные мезотерапевтические препараты. Их вводят для улучшения лимфооттока, улучшения метаболизма и регенерации клеток в тканях кожи, отметила Ужва.