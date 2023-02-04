Косметолог назвала главный компонент эффективного крема для рук

Косметолог Вольга Матвеева специально для «СЭ» рассказала, что кремы для рук отличаются от прочих особым составом, поэтому для других частей тела они не подойдут. «В них содержатся искусственные, синтетические компоненты, обеспечивающие максимальную защиту от агрессивных внешних воздействий», — пояснила эксперт. Так, глицерин прекрасно восстанавливает кожу рук. По своей сути это увлажняющий спирт. По словам косметолога, если смазывать руки глицерином раз в день, особенно после активной работы по дому или в огороде, можно защитить их от вредного воздействия и сделать «волшебно красивыми».

Какая жирность должна быть у хорошего крема для рук и, сколько он может стоить, читайте в полной версии материала в «СЭ».