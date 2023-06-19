Косметолог назвала главные ошибки в использовании косметики летом

Косметолог Мария Гришина заявила, что летом плотные кремы лучше заменить на легкие сыворотки.

«Плотные текстуры средств создают ненужный эффект маски на лице и сильно закупоривают поры. Особенно негативно это скажется на людях с жирной и пористой кожей. Очень полезно в течение дня пользоваться термальной водой и распылять ее на лицо, зону шеи и декольте. Таким образом кожа будет подпитываться и дольше сохранять свою молодость и красоту. Также не стоит забывать про крем с SPF-защитой, даже если все лето все передвижения заканчиваются домом, машиной и офисом», — приводит слова Гришиной Life.ru.