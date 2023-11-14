Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:35

Косметолог назвала эффективный способ восстановления здоровья волос

Мария Маковей
Автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка с густыми рыжими волосами стоит спиной
Фото Delmaine Donson/istockphoto.com

Как быстро и эффективно восстановить густоту и здоровье волос порталу «Страсти» рассказала врач-косметолог Татьяна Макарова.

По ее словам, сегодня игольчатый RF-лифтинг — это лучшее современное средство в борьбе с потерей волос.

«Метод основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи, запуская процессы регенерации», — объясняет эксперт.


Как отмечает Макарова, процедура проходит безболезненно, ее проводят при алопеции и облысении. Кроме того, игольчатый RF-лифтинг будет полезен при секущихся кончиках, потери цвета и прочности волос.

Для достижения устойчивого результата, косметолог советует проходить курс процедур совместно с инъекционными методами.

«Большинство пациентов отмечают видимый результат уже после первого посещения, но я советую своим пациентам проводить курс процедур в сочетании с плазмолифтингом кожи головы. Благодаря ультратонким иглам процедура вполне комфортна, а эффект будет нарастать в течение одного-двух месяцев», — отмечает врач.

Ранее стилист-колорист Ярослава Пивоварова рассказала, как отрастить волосы в домашних условиях.

Советы и рекомендации
0
Читайте также
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 5
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 4
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 3
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фитнес-эксперт объяснил, откуда берется сутулость
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости