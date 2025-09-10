Косметолог назвала безопасные устройства для молодости кожи без инъекций

Современная бьюти-индустрия предлагает эффективные решения для домашнего ухода, которые помогают поддерживать молодость и красоту без инъекций. Эксклюзивно для «СЭ» косметолог Людмила Елисавецкая назвала топ-7 безопасных устройств, которые подарят молодость коже без введения препаратов. По ее словам, такие гаджеты мягко воздействуют на кожу, стимулируя ее естественные процессы восстановления.

«Микротоковые тренажеры для лица. Используют низкочастотные импульсы для мягкой стимуляции мышц и клеток кожи. Обеспечивают подтяжку овала лица, уменьшают отечность, улучшают тонус кожи и сокращают мелкие морщины. Используется устройство 2-3 раза в неделю по 10 минут», — отметила эксперт.

Следующий гаджет для поддержания молодости — LED-маски для светотерапии. Разные спектры света решают специфические задачи. Красный (630-660 нм) стимулирует выработку коллагена, синий (405-420 нм) борется с воспалениями, а зеленый свет успокаивает и выравнивает тон. Один из главных плюсов устройства — его можно использовать во время отдыха.

Также косметолог обратила внимание на ультразвуковые скраберы. Они генерируют высокочастотные колебания для бережного очищения. Помогают глубоко очистить поры, улучшить текстуру кожи, усилить проникновение косметики и выровнять рельеф. Отлично подходят для чувствительной кожи.

«Криомассажеры используют охлаждающий эффект для тонизирования кожи. Преимущества: сужение пор, уменьшение отеков, улучшение микроциркуляции и освежение цвета лица. Применяются преимущественно утром для снятия отечности», — отметила специалист.

Гуаша-массажеры из камня — это комбинация традиционной техники и современных материалов. Они обеспечивают лимфодренажный эффект, расслабляют мышцы, улучшают контур лица и снимают напряжение. Их можно использовать вместе с любимыми маслами.

Также можно прибегнуть к помощи вакуумных массажеров. При работе они втягивают отдельные участки кожи в насадку, образуя воздушную (вакуумную) подушку. Это создает контролируемое отрицательное давление для лимфодренажного эффекта, вследствие чего уменьшаются отеки, улучшается микроциркуляция и моделируется контур лица. Вакуумные массажеры следует использовать с проводящим гелем и двигать строго по массажным линиям.

Многофункциональные приборы объединяют несколько технологий в одном устройстве. Комбинации:

микротоки + LED-терапия

ультразвук + криоэффект

массаж + вакуум

Начинать пользоваться гаджетами для омоложения следует с минимальной интенсивности и обязательно соблюдать регулярность процедур. Использовать необходимо только качественную проводящую косметику и сочетать устройство с сыворотками для усиления эффекта. Между процедурами нужно давать коже отдых.

«Людям с острыми воспалительными процессами, кожными заболеваниями в стадии обострения, онкологией, беременным и тем, кто носит кардиостимулятор, противопоказаны перечисленные устройства», — подытожила Елисавецкая.

Для достижения оптимальных результатов рекомендуется предварительная консультация с косметологом для подбора подходящих устройств и схемы их использования