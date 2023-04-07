Косметолог Михаэлла Болдер назвала продукт, который обеспечит сияние коже

В блоге «Красота требует кэш» в ТГ-канале рассказали, что для сияния кожи нужно использовать не гели и кремовые формулы, а очищающий бальзам, который, как правило, немного жирнее. «Очищающие бальзамы обеспечивают глубокое очищение, помогая при этом напитать кожу. В отличие от других средств, бальзамы для умывания содержат полезные компоненты для поддержания здорового состояния кожи», — привела слова звездного косметолога Михаэллы Болдер автор блога.

Бальзамы наносят на сухую кожу, массируют, а затем удаляют влажной муслиновой тканью или фланелью, что дополнительно обеспечивает мягкий пилинг.

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