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Сегодня, 14:50

Косметолог Малышева объяснила, как спорт влияет на здоровье кожи

Алина Савинова
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Дерматокосметолог Татьяна Малышева рассказала о том, что занятия спортом и сбалансированное питание положительно влияют на общее состояние организма и внешность человека.

«Правильное сбалансированное питание — это залог того, что в организме будет происходить синтез коллагена, ведь коллаген помогает поддерживать мускулы в тонусе и сохранять их объем. Я всегда привожу простой пример: коллаген для организма — как арматура для здания, если убрать, все рухнет.

Для увеличения синтеза коллагена нужно включать в ежедневный рацион рыбу семейства лососевых, мясо красных сортов, мясной холодец, мясо птицы, цитрусовые, брокколи, яблоки и смородину», — приводит «Life.ru» слова Малышевой.

Также специалист отметила, что, когда человек двигается, работает все тело: мышцы обеспечивают движение, сердце гоняет кровь по сосудам, а легкие дают кислород органам.

 

Источник: https://life.ru/p/1555207
Здоровье
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