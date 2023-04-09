Косметолог Герлиани рассказала, как убрать брыли и подтянуть овал лица

Врач-дерматокосметолог Роза Герлиани рассказала, как вернуть четкий овал лица.

«Изменения происходят из-за перераспределения и истончения жировых пакетов, которые вызваны снижением тонуса подкожных тканей и воздействием силы тяжести. Четкий овал в совокупности — это выраженные скулы, ровная линия нижней челюсти, округлый подбородок. Если до 30 лет процессы старения не сильно заметны, то ближе к 40 годам эластичность кожи и связок снижается из-за нехватки собственного коллагена», — приводит «Life.ru» слова Герлиани.

Как отмечает специалист, подтянуть овал лица помогут контурная пластика, аппаратная коррекция (SMAS-лифтинг), нитевые методы и коллагеностимулирующие препараты. Последние, по словам врача, лучше применять в комплексе с аппаратными методиками.