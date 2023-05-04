Косметолог Энтель составила топ-3 самых популярных процедур у мужчин

Врач-косметолог Татьяна Энтель назвала самые популярные процедуры у мужчин.

«Самыми популярными косметологическими процедурами у мужчин являются те, которые не требуют реабилитации и не отличаются слишком очевидным результатом коррекции. В топ-3 таких процедур входят SMAS-лифтинг, инъекции ботулотоксина и игольчатый RF-лифтинг», — приводит «Life.ru» слова Энтель.

По словам специалиста, на первом месте в мужском рейтинге находится SMAS-лифтинг. Также мужчины предпочитают ботулинотерапию и игольчатый RF-лифтинг.

«Работа с ботулотоксином у мужчин имеет свои особенности: коррекция должна быть эффективной, но не вызывающей изменения мимики, чтобы результат не был очевидно заметен для окружающих. После процедуры кожа пациента должна выглядеть более свежей, разглаженной, но не амимичной», — добавила косметолог.