Косметолог Баллирано рассказала о весенних проблемах кожи

Косметолог Татьяна Баллирано рассказала, что весной кожа становится более чувствительной, поэтому возможны покраснения и сухость.

«Весной у нас ослабевает общая иммунная система, и, конечно же, это отражается у нас и на общем состоянии организма, и в частности на коже. Поэтому основные моменты, наверное, такие: во-первых, это покраснение кожи, вообще реакция кожи на любой раздражитель. То есть она становится более чувствительной», — приводит «Life.ru» слова Баллирано.

Также она рассказала о том, что весной из-за ослабления иммунитета усиливается купероз.

«Конечно, сухость, все-таки кожа всю зиму была в стрессовой ситуации, перепад температуры, сильный ветер, высушивание кожи плюс сухой воздух в помещении. По волосам, конечно, тоже нехватка питательных веществ, витаминов, волосы становятся тусклыми, ломкими, хрупкими, выпадают», — добавила косметолог.

По словам Баллирано, чтобы бороться с подобными проблемами, нужно есть больше овощей и фруктов, гулять и принимать комплексные витамины. Также специалист отметила, что некоторых случаях можно прибегать к салонным процедурам — неодимовому лазеру, фотоомоложению или гидропилингу.