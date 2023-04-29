Косметолог Баллирано рассказала, как правильно загорать людям с родинками
Косметолог Татьяна Баллирано объяснила, почему бесполезно заклеивать родинки во время загара.
«Смысл в том, что перерождение родинок происходит именно при поломке, при нарушении структуры ДНК. Это происходит при общем воздействии на организм, а не конкретном воздействии солнца на данную родинку», — приводит «Life.ru» слова Баллирано.
Как отмечает специалист, людям с диспластическими родинками или с их большим количеством на теле не стоит злоупотреблять загаром. По словам косметолога, лучше находиться на пляже в майке или пользоваться сильными солнцезащитными кремами.
Источник: https://life.ru/p/1575820
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