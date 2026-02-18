Корпоративный коуч рассказала, как сохранить психику на нелюбимой работе

Корпоративный коуч Рената Риветти в беседе с изданием Terra рассказала, как сохранить ментальное здоровье на нелюбимой работе, если уволиться пока невозможно.

По ее мнению, стоит концентрироваться только на задачах, требующих максимальной отдачи, остальное эксперт предлагает делегировать. Не менее важно устанавливать четкие границы: не отвечать на рабочие сообщения в личное время, отказываться от неудобных встреч и регулярно делать короткие перерывы.

Коуч советует находить смысл даже в мелочах: осознать, какие навыки развиваются благодаря работе и как деятельность помогает окружающим, это снижает ощущение пустоты. Также полезно выстроить доверительные отношения хотя бы с парой коллег: социальная поддержка играет большую роль.

Наконец, Риветти рекомендует выработать ритуал, который будет символизировать завершение рабочего дня, например записывать благодарственную фразу перед уходом из офиса. Такой жест служит важным сигналом для психики: он помогает переключиться на отдых и сосредоточиться на себе.