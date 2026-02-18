Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Корпоративный коуч рассказала, как сохранить психику на нелюбимой работе
Здоровье

18 февраля, 20:00

1 мин.

Корпоративный коуч рассказала, как сохранить психику на нелюбимой работе

Кристина Гергис
Автор
Нелюбимая работа
Фото AleksandarGeorgiev, iStock

Корпоративный коуч Рената Риветти в беседе с изданием Terra рассказала, как сохранить ментальное здоровье на нелюбимой работе, если уволиться пока невозможно.

По ее мнению, стоит концентрироваться только на задачах, требующих максимальной отдачи, остальное эксперт предлагает делегировать. Не менее важно устанавливать четкие границы: не отвечать на рабочие сообщения в личное время, отказываться от неудобных встреч и регулярно делать короткие перерывы.

Коуч советует находить смысл даже в мелочах: осознать, какие навыки развиваются благодаря работе и как деятельность помогает окружающим, это снижает ощущение пустоты. Также полезно выстроить доверительные отношения хотя бы с парой коллег: социальная поддержка играет большую роль.

Наконец, Риветти рекомендует выработать ритуал, который будет символизировать завершение рабочего дня, например записывать благодарственную фразу перед уходом из офиса. Такой жест служит важным сигналом для психики: он помогает переключиться на отдых и сосредоточиться на себе.

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Психология
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Самолет-разведчик НАТО замечен в районе Балтийского моря
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Новое уголовное дело возбуждено в отношении журналистки «Дождя» Котрикадзе
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Вертолет с сотрудниками избиркома совершил жесткую посадку на сахалинской трассе
«Динамо» отправляет назад в Бразилию двух звезд, а взамен хочет взять Захаряна
Читайте далее
Доктор предупредил о массовой проблеме нарушений сна
Следующий материал
Доктор предупредил о массовой проблеме нарушений сна
Последние новости
30 авг 14:30
Тренер назвала способы укрепить кости после 45 лет
29 авг 18:00
Эндокринолог объяснила, как безопасно тренироваться при диабете
29 авг 12:30
Врачи назвали работу с мышцами ключом к исправлению осанки
28 авг 18:30
Тренер объяснила, как кардио и силовые нагрузки влияют на инсулин и кортизол
28 авг 13:30
Ученые нашли способ прокачки мышц без тренировок