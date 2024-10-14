Корейские ученые обнаружили препарат, продлевающий жизнь

Ученые из университета Чунг-Анг в Корее провели исследование препарата под названием IU1 и обнаружили, что он может увеличить продолжительность жизни и защитить от некоторых возрастных болезней. Результаты их работы опубликованы в журнале Autophagy.



Исследователи провели эксперимент на плодовых мушках, которые являются хорошей моделью для изучения старения. Они обнаружили, что препарат IU1 улучшает работу двух основных систем: протеасом и аутофагии. Это, по их словам, позволяет уменьшить мышечную слабость и даже продлить продолжительность жизни мух.



«Снижение гомеостаза белков является основной характеристикой дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Результаты нашего исследования могут заложить основу для разработки методов лечения различных возрастных заболеваний», — подчеркнул ведущий автор исследования, профессор Соганг Хен.



Ученые отметили, что препарат уже показал аналогичные результаты и в клетках человека.