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Корейские ученые обнаружили препарат, продлевающий жизнь
Здоровье

Сегодня, 15:30

1 мин.

Корейские ученые обнаружили препарат, продлевающий жизнь

Мария Задорожная
Автор
Ученые проводят исследования
Фото nicolas_, iStock
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Ученые из университета Чунг-Анг в Корее провели исследование препарата под названием IU1 и обнаружили, что он может увеличить продолжительность жизни и защитить от некоторых возрастных болезней. Результаты их работы опубликованы в журнале Autophagy.

Исследователи провели эксперимент на плодовых мушках, которые являются хорошей моделью для изучения старения. Они обнаружили, что препарат IU1 улучшает работу двух основных систем: протеасом и аутофагии. Это, по их словам, позволяет уменьшить мышечную слабость и даже продлить продолжительность жизни мух.

«Снижение гомеостаза белков является основной характеристикой дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Результаты нашего исследования могут заложить основу для разработки методов лечения различных возрастных заболеваний», — подчеркнул ведущий автор исследования, профессор Соганг Хен.


Ученые отметили, что препарат уже показал аналогичные результаты и в клетках человека.

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