Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:00

Консультант по сну Мурадова рассказала, как убаюкать малыша в поездке

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Консультант по сну Елена Мурадова дала несколько советов, чтобы ребенок хорошо спал в долгой поездке.

«Если нужно ехать два-три часа, лучше планировать поездку на первую половину дня, когда ребенок выспался и в хорошем настроении. Если выезд рано утром, уложите его вечером немного раньше, чтобы он получил нужную ему норму сна. В шесть-девять лет ребенку в среднем нужно 10-11 часов сна каждый день», — приводит «Life.ru» слова Мурадовой.

Также специалист посоветовала планировать начало долгой поездки на время, когда ребенок привык засыпать на ночь, а при смене часового пояса за одну-две недели постепенно сдвигать режим. Мурадова отмечает, что в поездке могут пригодиться вещи, которые ассоциируются со сном: любимая игрушка, плед, подушка, книжка.

Источник: https://life.ru/p/1576011
1
0
Читайте также
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянам рассказали, как не столкнуться с отравлением в майские праздники

Стоматолог Глухов развеял миф о безопасности и долговечности имплантатов
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости