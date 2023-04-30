Консультант по сну Мурадова рассказала, как убаюкать малыша в поездке

Консультант по сну Елена Мурадова дала несколько советов, чтобы ребенок хорошо спал в долгой поездке.

«Если нужно ехать два-три часа, лучше планировать поездку на первую половину дня, когда ребенок выспался и в хорошем настроении. Если выезд рано утром, уложите его вечером немного раньше, чтобы он получил нужную ему норму сна. В шесть-девять лет ребенку в среднем нужно 10-11 часов сна каждый день», — приводит «Life.ru» слова Мурадовой.

Также специалист посоветовала планировать начало долгой поездки на время, когда ребенок привык засыпать на ночь, а при смене часового пояса за одну-две недели постепенно сдвигать режим. Мурадова отмечает, что в поездке могут пригодиться вещи, которые ассоциируются со сном: любимая игрушка, плед, подушка, книжка.