Колопроктолог Кузнецов объяснил, как не заработать геморрой в офисе

Врач-колопроктолог Никита Кузнецов заявил, что сидячий образ жизни чреват риском развития геморроя.

«В группу риска также входят люди, имеющие наследственную предрасположенность к развитию заболевания. Если у близких родственников человека было варикозное расширение геморроидальных вен, ему следует избегать длительного пребывания в неподвижном положении и уделять внимание профилактике заболевания», — приводит «Life.ru» слова Кузнецова.

Также он рассказал о профилактических мерах, помогающих избежать варикозного расширения вен. По словам специалиста, работа при геморрое каждые 40-60 минут должна прерываться простой разминкой, также стоит отказаться от лифта и передвигаться на работе по лестнице. Врач отмечает, что избежать геморроя помогают плавание, бег, скандинавская ходьба, танцы.

При сидячей работе нужно стараться употреблять большое количество воды, а в рацион включать как можно больше клетчатки: фруктов, овощей, хлеба из цельного зерна. Кроме того, важно отказаться от вредных привычек — курения и злоупотребления спиртными напитками.