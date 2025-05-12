Стиль жизни
Когда закончится цветение березы в Москве
Здоровье

12 мая, 14:05

1 мин.

Когда закончится цветение березы в Москве

Мария Задорожная
Автор
Береза цветет
Фото ST-art, iStock

Сезон цветения березы, как правило, начинается в конце апреля или начале мая. Его длительность зависит от ряда факторов: погоды, наличия ночных заморозков, обилия зимних осадков.

В Москве и Московской области уже активно распространяется березовая пыльца. Если обратиться к Мониторингу пыльцы и цветения в Москве, пик ее активности придется на 15 и 20 мая 2025 года. Известно, что цветет дерево порядка 25-30 дней. В этом году березы в столице зацвели в 20-х числах апреля, значит, пыльца может исчезнуть из воздуха примерно к концу мая. Однако повлиять на длительность сезона цветения березы могут погодные условия.

Аллергия на&nbsp;цветение березы: что делать аллергикам&nbsp;&mdash; рекомендации врача.Центральную Россию окутало облако березовой пыльцы: что делать аллергикам

