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Сегодня, 20:15

Кардиологи рассказали об опасности валидола и валокордина при болях в сердце

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Таблетки от сердца
Фото Freepik

20 июля на портале News.ru врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, что такие препараты, как валидол и валокордин, не спасают от болей в сердце. «Никакого влияния на сердце они вообще не оказывают, тем более на сосуды. Особенно если боль связана с сосудистым спазмом, как часто бывает», — пояснил специалист.

Кардиолог, главный врач медицинского центра «Медэксперт» Сергей Жуков подтвердил СЭ слова коллеги. «Настоящая боль в сердце, связанная с ишемией или, допустим, с инфарктом миокарда, никогда не пройдет на фоне валидола и валокордина. Более того, пациенты, у которых развивается инфаркт миокарда с болевым синдромом, а они вместо нитроглицерина и вызова скорой помощи начинают принимать валидол или валокордин, просто теряют время», — предупредил эксперт.

По его словам, эти препараты не входят ни в какие международные рекомендации и, по сути, могут подействовать на нервную систему, успокоив человека, но никакой пользы для сердца не несут. «Они просто бесполезны и не должны быть использованы у пациентов, поскольку могут вызывать привыкание. Чего греха таить, некоторые пациенты пьют эти валидолы, корвалолы и валокордины просто бутылочками и флакончиками, бесконтрольно покупая их в любой аптеке», — подытожил Сергей Жуков.

Ранее, 4 февраля, мы рассказывали о признаках больного сердца.

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